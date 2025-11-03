РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:15, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

    Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дизель
    Фото: Kazinform

    По состоянию на 3 ноября ценовой диапазон выглядит следующим образом:

    АИ-92 

    • Астана: 237 тг/л 
    • Алматы: 237-241 тг/л 
    • Шымкент: 221-225 тг/л

    АИ-95 

    • Астана: 281-305 тг/л 
    • Алматы: 291-307 тг/л 
    • Шымкент: 276-284 тг/л

    АИ-98 

    • Астана: 311-355 тг/л 
    • Алматы: 321-370 тг/л 
    • Шымкент: 303-349 тг/л

    Дизельное топливо 

    • Астана: 325-333 тг/л 
    • Алматы: 330-337 тг/л 
    • Шымкент: 325-333 тг/л

    Газ 

    • Астана: 112 тг/л 
    • Алматы: 112 тг/л 
    • Шымкент: 102 тг/л

    Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 3 ноября можно посмотреть здесь

    Теги:
    Цена Дизтопливо Бензин Индекс цен Газ
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают