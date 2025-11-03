10:15, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5
Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.
По состоянию на 3 ноября ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92
- Астана: 237 тг/л
- Алматы: 237-241 тг/л
- Шымкент: 221-225 тг/л
АИ-95
- Астана: 281-305 тг/л
- Алматы: 291-307 тг/л
- Шымкент: 276-284 тг/л
АИ-98
- Астана: 311-355 тг/л
- Алматы: 321-370 тг/л
- Шымкент: 303-349 тг/л
Дизельное топливо
- Астана: 325-333 тг/л
- Алматы: 330-337 тг/л
- Шымкент: 325-333 тг/л
Газ
- Астана: 112 тг/л
- Алматы: 112 тг/л
- Шымкент: 102 тг/л
Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 3 ноября можно посмотреть здесь.