Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 531,03 тенге, продажа 533,29 тенге;
- евро: покупка 613,15 тенге, продажа 618,23 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,47 - 6,59 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 528,57 тенге, продают по 534,56 тенге;
- евро: покупка 611,67 тенге, продажа 618,63 тенге;
- рубль: покупка 6,42 тенге, продажа 6,57 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 530,31 тенге, продают по 532,58 тенге;
- евро: покупка 612,12 тенге, продажа 620,88 тенге;
- рубль: покупка 6,46 тенге, продажа 6,54 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 530,47 тенге, 1 евро 613,75 тенге, 1 рубль 6,56 тенге.
По итогам дневных торгов 31 октября средневзвешенный курс доллара составил 530,47 тенге, поднявшись на 0,31 тенге.