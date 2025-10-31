РУ
    Курс доллара стабилизировался у отметки 530 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    курс валют, доллар евро
    Фото: Freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 530,47 тенге, поднявшись на 0,31 тенге. Официальный курс Национального банка на 31 октября установлен на уровне 530,07 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 529,98 тенге, продают по 532,08 тенге. Евро торгуется в диапазоне 613,24-617,66 тенге, а рубль — 6,48-6,60 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 528,51 тенге, продают по 534,49 тенге. Евро можно приобрести по 611,64 тенге, а продать по 618,81 тенге. Рубль покупают по 6,44, продают по 6,59 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 530,23 тенге, а продают по 532,23 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 613,56 – 620,88 тенге, а рубль в районе 6,48 – 6,57 тенге.

    По итогам дневных торгов 30 октября средневзвешенный курс доллара составил 530,07 тенге, поднявшись на 0,11 тенге. 

