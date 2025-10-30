РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:54, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Доллар держит позицию на уровне 530 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 530,07 тенге, поднявшись на 0,11 тенге. Официальный курс Национального банка на 30 октября установлен на уровне 530,15 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 531,50 тенге, продают по 533,61 тенге. Евро торгуется в диапазоне 614,53-619,12 тенге, а рубль — 6,52-6,64 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 529,64 тенге, продают по 535,64 тенге. Евро можно приобрести по 612,65 тенге, а продать по 619,67 тенге. Рубль покупают по 6,50, продают по 6,65 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 531,73 тенге, а продают по 533,79 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 614,76 — 622,68 тенге, а рубль в районе 6,53 — 6,61 тенге.

    По итогам дневных торгов 29 октября средневзвешенный курс доллара составил 530,15 тенге, снизившись на 5,21 тенге. 

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
