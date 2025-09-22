09:46, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5
Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.
По состоянию на 22 сентября ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92 Астана: 231-233 тг/л, Алматы: 229-233 тг/л, Шымкент: 212-216 тг/л
АИ-95 Астана: 271-290 тг/л, Алматы: 283-298 тг/л, Шымкент: 265-274 тг/л
АИ-98 Астана: 305-335 тг/л, Алматы: 313-340 тг/л, Шымкент: 300-345 тг/л
Дизельное топливо Астана: 320-322 тг/л, Алматы: 323-325 тг/л, Шымкент: 312-323 тг/л.
Газ Астана: 112 тг/л, Алматы: 112 тг/л, Шымкент: 102 тг/л.
