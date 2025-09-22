РУ
    09:46, 22 Сентябрь 2025

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

    Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По состоянию на 22 сентября ценовой диапазон выглядит следующим образом:

    АИ-92 Астана: 231-233 тг/л, Алматы: 229-233 тг/л, Шымкент: 212-216 тг/л

    АИ-95 Астана: 271-290 тг/л, Алматы: 283-298 тг/л, Шымкент: 265-274 тг/л

    АИ-98 Астана: 305-335 тг/л, Алматы: 313-340 тг/л, Шымкент: 300-345 тг/л

    Дизельное топливо Астана: 320-322 тг/л, Алматы: 323-325 тг/л, Шымкент: 312-323 тг/л.

    Газ Астана: 112 тг/л, Алматы: 112 тг/л, Шымкент: 102 тг/л.

    Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 22 сентября можно посмотреть здесь

    Теги:
    Топливо Цены и тарифы Бензин Газ
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
