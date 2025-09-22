РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:42, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 сентября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Фото: Pexels

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 541,58 тенге, продажа 543,53 тенге;
    - евро: покупка 635,72 тенге, продажа 639,81 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,39 - 6,51 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 539,46 тенге, продают по 544,47 тенге;
    - евро: покупка 633,63 тенге, продажа 641,55 тенге;
    - рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,55 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 541,00 тенге, продают по 544,00 тенге;
    - евро: покупка 636,42 тенге, продажа 641,00 тенге;
    - рубль: покупка 6,42 тенге, продажа 6,48 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 541,19 тенге, 1 евро 636,44 тенге, 1 рубль 6,49 тенге.

    По итогам дневных торгов 19 сентября средневзвешенный курс доллара составил 541,19 тенге, снизившись на 0,09 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают