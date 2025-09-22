Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 сентября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 541,58 тенге, продажа 543,53 тенге;
- евро: покупка 635,72 тенге, продажа 639,81 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,39 - 6,51 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 539,46 тенге, продают по 544,47 тенге;
- евро: покупка 633,63 тенге, продажа 641,55 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,55 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 541,00 тенге, продают по 544,00 тенге;
- евро: покупка 636,42 тенге, продажа 641,00 тенге;
- рубль: покупка 6,42 тенге, продажа 6,48 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 541,19 тенге, 1 евро 636,44 тенге, 1 рубль 6,49 тенге.
По итогам дневных торгов 19 сентября средневзвешенный курс доллара составил 541,19 тенге, снизившись на 0,09 тенге.