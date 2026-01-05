11:59, 05 Январь 2026 | GMT +5
Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.
По состоянию на 5 января ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92 Астана: 237-238 тг/л Алматы: 237-239 тг/л Шымкент: 221-225 тг/л
АИ-95 Астана: 301-309 тг/л Алматы: 306-313 тг/л Шымкент: 292-297 тг/л
АИ-98 Астана: 328-360 тг/л Алматы: 329-375 тг/л Шымкент: 303-349 тг/л
Дизельное топливо Астана: 327-333 тг/л Алматы: 330-335 тг/л Шымкент: 325-333 тг/л
Газ Астана: 112 тг/л Алматы: 112 тг/л Шымкент: 102 тг/л
