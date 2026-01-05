РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:40, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 509,86 тенге, продажа 513,89 тенге;
    - евро: покупка 593,90 тенге, продажа 602,08 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,14 - 6,38 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 507,37 тенге, продают по 514,40 тенге;
    - евро: покупка 592,95 тенге, продажа 602,91 тенге;
    - рубль: покупка 6,16 тенге, продажа 6,47 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 509,04 тенге, продают по 511,67 тенге;
    - евро: покупка 592,41 тенге, продажа 600,14 тенге;
    - рубль: покупка 6,25 тенге, продажа 6,35 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 505,53 тенге, 1 евро 593,44 тенге, 1 рубль 6,34 тенге.

    По итогам дневных торгов 31 декабря средневзвешенный курс доллара составил 505,53 тенге, поднявшись на 3,02 тенге. 

    Теги:
    Валюта Доллар Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают