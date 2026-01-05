Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 509,86 тенге, продажа 513,89 тенге;
- евро: покупка 593,90 тенге, продажа 602,08 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,14 - 6,38 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 507,37 тенге, продают по 514,40 тенге;
- евро: покупка 592,95 тенге, продажа 602,91 тенге;
- рубль: покупка 6,16 тенге, продажа 6,47 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 509,04 тенге, продают по 511,67 тенге;
- евро: покупка 592,41 тенге, продажа 600,14 тенге;
- рубль: покупка 6,25 тенге, продажа 6,35 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 505,53 тенге, 1 евро 593,44 тенге, 1 рубль 6,34 тенге.
По итогам дневных торгов 31 декабря средневзвешенный курс доллара составил 505,53 тенге, поднявшись на 3,02 тенге.