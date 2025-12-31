РУ
    16:50, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Доллар завершил год ростом на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    доллар
    Фото: pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 505,53 тенге, поднявшись на 3,02 тенге. Официальный курс Национального банка на 31 декабря установлен на уровне 502,57 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 510,60 тенге, продают по 515,97 тенге. Евро торгуется в диапазоне 592,01-602,03 тенге, а рубль — 6,14-6,41 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 509,66 тенге, продают по 515,66 тенге. Евро можно приобрести по 591,84 тенге, а продать по 601,84 тенге. Рубль покупают по 6,24, продают по 6,50 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 510,14 тенге, а продают по 513,07 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 590,85 — 604,05 тенге, а рубль в районе 6,25 — 6,38 тенге.

    По итогам дневных торгов 30 декабря средневзвешенный курс доллара составил 502,57 тенге, снизившись на 1,58 тенге.

    Камшат Абдирайым
