    16:36, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курс доллара вновь снизился на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: arbyreed / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 502,57 тенге, снизившись на 1,58 тенге. Официальный курс Национального банка на 30 декабря установлен на уровне 504,76 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 505,87 тенге, продают по 510,34 тенге. Евро торгуется в диапазоне 589,86 - 597,71 тенге, а рубль — 6,30-6,45 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 495,41 тенге, продают по 509,75 тенге. Евро можно приобрести по 590,01 тенге, а продать по 600,01 тенге. Рубль покупают по 6,31, продают по 6,52 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 507,50 тенге, а продают по 509,93 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 590,86 — 603,05 тенге, а рубль в районе 6,31 — 6,41 тенге.

    По итогам дневных торгов 29 декабря средневзвешенный курс доллара составил 504,76 тенге, поднявшись на 0,52 тенге.

    Камшат Абдирайым
    Автор
