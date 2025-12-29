РУ
    Курс доллара вырос менее чем на один тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 504,76 тенге, поднявшись на 0,52 тенге. Официальный курс Национального банка на 29 декабря установлен на уровне 504,6 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 504,71 тенге, продают по 514,87 тенге. Евро торгуется в диапазоне 591,02-597,85 тенге, а рубль — 6,35-6,48 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 503 тенге, продают по 510,01 тенге. Евро можно приобрести по 591 тенге, а продать по 601 тенге. Рубль покупают по 6,35, продают по 6,55 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 506,44 тенге, а продают по 509,38 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 592,67 — 603,83 тенге, а рубль в районе 6,37 — 6,46 тенге.

    По итогам дневных торгов 26 декабря средневзвешенный курс доллара составил 504,60 тенге, снизившись на 7,44 тенге.

