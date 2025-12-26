РУ
    16:15, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курс доллара резко снизился к концу недели

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 504,60 тенге, снизившись на 7,44 тенге. Официальный курс Национального банка на 26 декабря установлен на уровне 512,81 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 502,12 тенге, продают по 506,54 тенге. Евро торгуется в диапазоне 591,53-598,88 тенге, а рубль — 6,40-6,54 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 499,76 тенге, продают по 506,76 тенге. Евро можно приобрести по 585,43 тенге, а продать по 595,43 тенге. Рубль покупают по 6,37, продают по 6,52 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 500,96 тенге, а продают по 505,25 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 590,96 — 595,96 тенге, а рубль в районе 6,38 — 6,47 тенге.

    По итогам дневных торгов 25 декабря средневзвешенный курс доллара составил 512,81 тенге, поднявшись на 1,34 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
