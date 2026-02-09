РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:43, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

    Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы
    Фото: Kazinform

    По состоянию на 9 февраля ценовой диапазон выглядит следующим образом:

    • АИ-92 Астана: 237-238 тг/л Алматы: 237-239 тг/л Шымкент: 221-225 тг/л
    • АИ-95 Астана: 309-315 тг/л Алматы: 313-321 тг/л Шымкент: 297-302 тг/л
    • АИ-98 Астана: 345-365 тг/л Алматы: 347-375 тг/л Шымкент: 343-359 тг/л

    Дизельное топливо:

    • Астана: 327-333 тг/л 
    • Алматы: 330-335 тг/л 
    • Шымкент: 325-333 тг/л

    Газ:

    • Астана: 112 тг/л 
    • Алматы: 112 тг/л 
    • Шымкент: 102 тг/л

    Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 9 февраля можно посмотреть здесь

    Еламан Турысбеков
    Автор
