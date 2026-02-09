09:43, 09 Февраль 2026 | GMT +5
Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.
По состоянию на 9 февраля ценовой диапазон выглядит следующим образом:
- АИ-92 Астана: 237-238 тг/л Алматы: 237-239 тг/л Шымкент: 221-225 тг/л
- АИ-95 Астана: 309-315 тг/л Алматы: 313-321 тг/л Шымкент: 297-302 тг/л
- АИ-98 Астана: 345-365 тг/л Алматы: 347-375 тг/л Шымкент: 343-359 тг/л
Дизельное топливо:
- Астана: 327-333 тг/л
- Алматы: 330-335 тг/л
- Шымкент: 325-333 тг/л
Газ:
- Астана: 112 тг/л
- Алматы: 112 тг/л
- Шымкент: 102 тг/л
