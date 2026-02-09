08:17, 09 Февраль 2026 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 февраля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 495,52 тенге, продажа 498,21 тенге;
- евро: покупка 584,15 тенге, продажа 588,20 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,39 — 6,51 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 494,00 тенге, продают по 501,00 тенге;
- евро: покупка 582,00 тенге, продажа 592,00 тенге;
- рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 495,88 тенге, продают по 497,85 тенге;
- евро: покупка 582,76 тенге, продажа 589,29 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,50 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 494,63 тенге, 1 евро 583,22 тенге, 1 рубль 6,42 тенге.
По итогам дневных торгов 5 февраля средневзвешенный курс доллара составил 494,63 тенге, снизившись на 0,13 тенге.