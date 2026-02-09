РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:17, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 февраля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Курс валют валюта бағамы
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 495,52 тенге, продажа 498,21 тенге;
    • евро: покупка 584,15 тенге, продажа 588,20 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,39 — 6,51 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 494,00 тенге, продают по 501,00 тенге;
    • евро: покупка 582,00 тенге, продажа 592,00 тенге;
    • рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 495,88 тенге, продают по 497,85 тенге;
    • евро: покупка 582,76 тенге, продажа 589,29 тенге;
    • рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,50 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 494,63 тенге, 1 евро 583,22 тенге, 1 рубль 6,42 тенге.

    По итогам дневных торгов 5 февраля средневзвешенный курс доллара составил 494,63 тенге, снизившись на 0,13 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают