    16:34, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Доллар еще подешевел

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар, валюта, тенге
    Фото: Kazinform / Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 494,63 тенге, снизившись на 0,13 тенге. Официальный курс Национального банка на 6 февраля установлен на уровне 495,10 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 494,80 тенге, продают по 497,40 тенге. Евро торгуется в диапазоне 583,14-588,08 тенге, а рубль — 6,38-6,51 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 493,97 тенге, продают по 500,97 тенге. Евро можно приобрести по 581,97 тенге, а продать по 591,97 тенге. Рубль покупают по 6,30, продают по 6,60 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 495,53 тенге, а продают по 497,58 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 582,81 — 588,74 тенге, а рубль в районе 6,43 — 6,51 тенге.

    По итогам дневных торгов 5 февраля средневзвешенный курс доллара составил 495,10 тенге, снизившись на 3,36 тенге. 

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Курс валют Деньги
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
