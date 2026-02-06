Доллар еще подешевел

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 494,63 тенге, снизившись на 0,13 тенге. Официальный курс Национального банка на 6 февраля установлен на уровне 495,10 тенге.



Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 494,80 тенге, продают по 497,40 тенге. Евро торгуется в диапазоне 583,14-588,08 тенге, а рубль — 6,38-6,51 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 493,97 тенге, продают по 500,97 тенге. Евро можно приобрести по 581,97 тенге, а продать по 591,97 тенге. Рубль покупают по 6,30, продают по 6,60 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 495,53 тенге, а продают по 497,58 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 582,81 — 588,74 тенге, а рубль в районе 6,43 — 6,51 тенге.

По итогам дневных торгов 5 февраля средневзвешенный курс доллара составил 495,10 тенге, снизившись на 3,36 тенге.