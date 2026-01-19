РУ
    09:11, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

    Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По состоянию на 19 января ценовой диапазон выглядит следующим образом:

    АИ-92 Астана: 237-238 тг/л Алматы: 237-239 тг/л Шымкент: 221-225 тг/л

    АИ-95 Астана: 302-309 тг/л Алматы: 306-316 тг/л Шымкент: 292-299 тг/л

    АИ-98 Астана: 328-365 тг/л Алматы: 329-375 тг/л Шымкент: 328-359 тг/л

    Дизельное топливо Астана: 327-333 тг/л Алматы: 330-335 тг/л Шымкент: 333 тг/л

    Газ Астана: 112 тг/л Алматы: 112 тг/л Шымкент: 102 тг/л

    Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 19 января можно посмотреть здесь. 

