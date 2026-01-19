Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 511,00 тенге, продажа 513,27 тенге;
- евро: покупка 592,85 тенге, продажа 597,00 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,43 - 6,53 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 510,64 тенге, продают по 517,58 тенге;
- евро: покупка 590,98 тенге, продажа 600,98 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,70 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 511,24 тенге, продают по 513,33 тенге;
- евро: покупка 592,93 тенге, продажа 598,12 тенге;
- рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,55 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 512,16 тенге, 1 евро 594,72 тенге, 1 рубль 6,57 тенге.
По итогам дневных торгов 16 января средневзвешенный курс доллара составил 512,16 тенге, поднявшись на 1,05 тенге.