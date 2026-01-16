РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:15, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Курс доллара показал небольшой рост по итогам недели

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Курс валют валюта бағамы
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 512,16 тенге, поднявшись на 1,05 тенге. Официальный курс Национального банка на 16 января установлен на уровне 510,95 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 512,29 тенге, продают по 514,76 тенге. Евро торгуется в диапазоне 593,92-598,25 тенге, а рубль — 6,44-6,55 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 511,00 тенге, продают по 518,01 тенге. Евро можно приобрести по 591,00 тенге, а продать по 601,00 тенге. Рубль покупают по 6,40, продают по 6,70 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 512,78 тенге, а продают по 514,88 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 593,57 — 598,67 тенге, а рубль в районе 6,48 — 6,55 тенге.

    По итогам дневных торгов 15 января средневзвешенный курс доллара составил 510,95 тенге, поднявшись на 0,55 тенге.

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Курс валют Евро KASE
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают