РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:45, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Доллар на бирже продолжает умеренный рост

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 510,95 тенге, поднявшись на 0,55 тенге. Официальный курс Национального банка на 15 января установлен на уровне 510,43 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 510,64 тенге, продают по 512,70 тенге. Евро торгуется в диапазоне 593,70-598,01 тенге, а рубль — 6,42-6,53 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 510,00 тенге, продают по 517,00 тенге. Евро можно приобрести по 591,00 тенге, а продать по 601,00 тенге. Рубль покупают по 6,35, продают по 6,65 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 511,10 тенге, а продают по 513,10 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 593,50 — 598,62 тенге, а рубль в районе 6,44 — 6,51 тенге.

    По итогам дневных торгов 14 января средневзвешенный курс доллара составил 510,43 тенге, поднявшись на 0,72 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают