РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:44, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Доллар слегка укрепился на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Курс валют валюта бағамы
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 510,43 тенге, поднявшись на 0,72 тенге. Официальный курс Национального банка на 14 января установлен на уровне 509,75 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 510,70 тенге, продают по 512,77 тенге. Евро торгуется в диапазоне 593,22-597,65 тенге, а рубль — 6,38-6,50 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 510,00 тенге, продают по 517,00 тенге. Евро можно приобрести по 591,00 тенге, а продать по 601,00 тенге. Рубль покупают по 6,30, продают по 6,60 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 510,33 тенге, а продают по 512,33 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 594,07-599,10 тенге, а рубль в районе 6,40-6,47 тенге.

    По итогам дневных торгов 13 января средневзвешенный курс доллара составил 509,75 тенге, снизившись на 0,07 тенге.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Валюта Доллар Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают