РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Доллар сохраняется на уровне 509 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Курс валют валюта бағамы
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 509,75 тенге, снизившись на 0,07 тенге. Официальный курс Национального банка на 13 января установлен на уровне 509,84 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 510,39 тенге, продают по 512,39 тенге. Евро торгуется в диапазоне 593,67-598,13 тенге, а рубль — 6,37-6,49 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 508,00 тенге, продают по 515,00 тенге. Евро можно приобрести по 592,00 тенге, а продать по 602,00 тенге. Рубль покупают по 6,34, продают по 6,65 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 510,36 тенге, а продают по 512,38 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 594,02 — 599,30 тенге, а рубль в районе 6,38 — 6,45 тенге.

    По итогам дневных торгов 12 января средневзвешенный курс доллара составил 509,84 тенге, снизившись на 0,24 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают