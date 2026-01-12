РУ
    16:13, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Доллар немного снизился на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 509,84 тенге, снизившись на 0,24 тенге. Официальный курс Национального банка на 12 января установлен на уровне 509,94 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 511,20 тенге, продают по 514,00 тенге. Евро торгуется в диапазоне 594,19-599,15 тенге, а рубль — 6,35-6,49 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 509,00 тенге, продают по 516,00 тенге. Евро можно приобрести по 590,00 тенге, а продать по 600,14 тенге. Рубль покупают по 6,30, продают по 6,60 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 510,86 тенге, а продают по 512,91 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 594,14 — 599,82 тенге, а рубль в районе 6,37 — 6,45 тенге.

    По итогам дневных торгов 9 января средневзвешенный курс доллара составил 509,94 тенге, поднявшись на 0,98 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
