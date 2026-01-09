Доллар завершил неделю ростом до 509 тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 509,94 тенге, поднявшись на 0,98 тенге. Официальный курс Национального банка на 9 января установлен на уровне 508,91 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 512,75 тенге, продают по 515,41 тенге. Евро торгуется в диапазоне 594,17-599,78 тенге, а рубль — 6,25-6,42 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 510,00 тенге, продают по 517,00 тенге. Евро можно приобрести по 593,00 тенге, а продать по 603,15 тенге. Рубль покупают по 6,29, продают по 6,60 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 513,98 тенге, а продают по 516,04 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 594,54 – 600,65 тенге, а рубль в районе 6,31 – 6,39 тенге.

По итогам дневных торгов 8 января средневзвешенный курс доллара составил 508,91 тенге, снизившись на 3,19 тенге.