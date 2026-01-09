РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Доллар завершил неделю ростом до 509 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 509,94 тенге, поднявшись на 0,98 тенге. Официальный курс Национального банка на 9 января установлен на уровне 508,91 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 512,75 тенге, продают по 515,41 тенге. Евро торгуется в диапазоне 594,17-599,78 тенге, а рубль — 6,25-6,42 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 510,00 тенге, продают по 517,00 тенге. Евро можно приобрести по 593,00 тенге, а продать по 603,15 тенге. Рубль покупают по 6,29, продают по 6,60 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 513,98 тенге, а продают по 516,04 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 594,54 – 600,65 тенге, а рубль в районе 6,31 – 6,39 тенге.

    По итогам дневных торгов 8 января средневзвешенный курс доллара составил 508,91 тенге, снизившись на 3,19 тенге.

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают