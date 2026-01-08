Курс доллара снизился на 3 тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 508,91 тенге, снизившись на 3,19 тенге. Официальный курс Национального банка на 8 января установлен на уровне 512,83 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 512,32 тенге, продают по 515,50 тенге. Евро торгуется в диапазоне 594,26-600,77 тенге, а рубль — 6,19-6,36 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 509,00 тенге, продают по 516,00 тенге. Евро можно приобрести по 592,12 тенге, а продать по 602,26 тенге. Рубль покупают по 6,15, продают по 6,50 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 511,98 тенге, а продают по 514,12 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 594,60 — 600,88 тенге, а рубль — в районе 6,26 — 6,35 тенге.

По итогам дневных торгов 6 января средневзвешенный курс доллара составил 512,83 тенге, поднявшись на 1,46 тенге.