Доллар дорожает на торгах

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 512,83 тенге, поднявшись на 1,46 тенге. Официальный курс Национального банка на 6 января установлен на уровне 511,26 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 513,44 тенге, продают по 517,66 тенге. Евро торгуется в диапазоне 599,39-606,13 тенге, а рубль — 6,19-6,37 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 513,00 тенге, продают по 520,00 тенге. Евро можно приобрести по 600,00 тенге, а продать по 610,00 тенге. Рубль покупают по 6,20, продают по 6,55 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 513,60 тенге, а продают по 516,98 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 596,79 — 603,88 тенге, а рубль — в районе 6,25 — 6,35 тенге.

По итогам дневных торгов 5 января средневзвешенный курс доллара составил 511,26 тенге, поднявшись на 5,53 тенге.