    16:05, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Доллар укрепился на 5 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 511,26 тенге, поднявшись на 5,53 тенге. Официальный курс Национального банка на 5 января установлен на уровне 505,53 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 513,40 тенге, продают по 516,51 тенге. Евро торгуется в диапазоне 596,35-603,29 тенге, а рубль — 6,16-6,37 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 510,10 тенге, продают по 517,00 тенге. Евро можно приобрести по 595,00 тенге, а продать по 605,01 тенге. Рубль покупают по 6,00, продают по 6,45 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 512,82 тенге, а продают по 514,98 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 593,30-600,70 тенге, а рубль — в районе 6,24 — 6,34 тенге.

    По итогам дневных торгов 31 декабря средневзвешенный курс доллара составил 505,53 тенге, поднявшись на 3,02 тенге. 

