    10:42, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

    Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По состоянию на 15 сентября ценовой диапазон выглядит следующим образом:

    АИ-92
    Астана: 229-233 тг/л
    Алматы: 225-233 тг/л
    Шымкент: 211-215 тг/л

    АИ-95
    Астана: 267-287 тг/л
    Алматы: 278-295 тг/л
    Шымкент: 258-273 тг/л

    АИ-98
    Астана: 303-335 тг/л
    Алматы: 313-350 тг/л
    Шымкент: 297-345 тг/л

    Дизельное топливо
    Астана: 319-323 тг/л
    Алматы: 319-323 тг/л
    Шымкент: 314-323 тг/л

    Газ
    Астана: 112 тг/л
    Алматы: 112 тг/л
    Шымкент: 102 тг/л

    Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 15 сентября можно посмотреть здесь

    Еламан Турысбеков
