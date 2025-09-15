10:42, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5
Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.
По состоянию на 15 сентября ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92
Астана: 229-233 тг/л
Алматы: 225-233 тг/л
Шымкент: 211-215 тг/л
АИ-95
Астана: 267-287 тг/л
Алматы: 278-295 тг/л
Шымкент: 258-273 тг/л
АИ-98
Астана: 303-335 тг/л
Алматы: 313-350 тг/л
Шымкент: 297-345 тг/л
Дизельное топливо
Астана: 319-323 тг/л
Алматы: 319-323 тг/л
Шымкент: 314-323 тг/л
Газ
Астана: 112 тг/л
Алматы: 112 тг/л
Шымкент: 102 тг/л
