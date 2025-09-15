РУ
    08:46, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 сентября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: Рixabay

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    •⁠ ⁠доллар: покупка 540,69 тенге, продажа 542,82 тенге;
    •⁠ ⁠евро: покупка 633,31 тенге, продажа 637,84 тенге;
    •⁠ ⁠рубль торгуется в диапазоне 6,36 - 6,49 тенге.

    В обменниках Астаны:

    •⁠ ⁠доллар покупают по 538,59 тенге, продают по 543,56 тенге;
    •⁠ ⁠евро: покупка 629,68 тенге, продажа 637,61 тенге;
    •⁠ ⁠рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,50 тенге.

    В Шымкенте:

    •⁠ ⁠доллар покупают по 540,34 тенге, продают по 543,34 тенге;
    •⁠ ⁠евро: покупка 629,63 тенге, продажа 635,31 тенге;
    •⁠ ⁠рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,46 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 540,84 тенге, 1 евро 634,46 тенге, 1 рубль 6,43 тенге.

    По итогам дневных торгов 12 сентября средневзвешенный курс доллара составил 540,84 тенге, поднявшись на 1,76 тенге. 

    Доллар Курс валют
