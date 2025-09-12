РУ
РУ
    15:51, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Доллар завершил неделю на уровне 540 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: pexels

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 540,84 тенге, поднявшись на 1,76 тенге. Официальный курс Национального банка на 12 сентября установлен на уровне 538,89 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 539,61 тенге, продают по 541,51 тенге. Евро торгуется в диапазоне 632,42–636,01 тенге, а рубль — 6,32-6,46 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 538,72 тенге, продают по 543,72 тенге. Евро можно приобрести по 629,74 тенге, а продать по 637,74 тенге. Рубль покупают по 6,29, продают по 6,49 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 540,08 тенге, а продают по 543,04 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 628,54 – 634,38 тенге, а рубль в районе 6,30 – 6,40 тенге.

    По итогам дневных торгов 11 сентября средневзвешенный курс доллара составил 538,89 тенге, поднявшись на 0,65 тенге. 

    Теги:
    Доллар Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
