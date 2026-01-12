09:00, 12 Январь 2026 | GMT +5
Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.
По состоянию на 12 января ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92
Астана: 237-238 тг/л
Алматы: 237-239 тг/л
Шымкент: 221-225 тг/л.
АИ-95
Астана: 301-309 тг/л
Алматы: 306-313 тг/л
Шымкент: 292-297 тг/л
АИ-98
Астана: 328-365 тг/л
Алматы: 329-375 тг/л
Шымкент: 328-359 тг/л
Дизельное топливо
Астана: 327-333 тг/л
Алматы: 330-335 тг/л
Шымкент: 333 тг/л
Газ
Астана: 112 тг/л
Алматы: 112 тг/л
Шымкент: 102 тг/л
Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 12 января можно посмотреть здесь.