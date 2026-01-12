РУ
    09:00, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

    Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По состоянию на 12 января ценовой диапазон выглядит следующим образом:

    АИ-92 

    Астана: 237-238 тг/л 

    Алматы: 237-239 тг/л 

    Шымкент: 221-225 тг/л.

    АИ-95 

    Астана: 301-309 тг/л 

    Алматы: 306-313 тг/л 

    Шымкент: 292-297 тг/л

    АИ-98

    Астана: 328-365 тг/л 

    Алматы: 329-375 тг/л 

    Шымкент: 328-359 тг/л

    Дизельное топливо 

    Астана: 327-333 тг/л 

    Алматы: 330-335 тг/л

    Шымкент: 333 тг/л

    Газ

    Астана: 112 тг/л 

    Алматы: 112 тг/л 

    Шымкент: 102 тг/л

    Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 12 января можно посмотреть здесь

