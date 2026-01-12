Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 511,96 тенге, продажа — 514,51 тенге;
— евро: покупка — 594,03 тенге, продажа — 599,52 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,30 — 6,47 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 510,02 тенге, продают по 516,98 тенге;
— евро: покупка — 593,04 тенге, продажа — 603,13 тенге;
— рубль: покупка — 6,29 тенге, продажа — 6,65 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 511,52 тенге, продают по 514,05 тенге;
— евро: покупка — 594,15 тенге, продажа — 600,55 тенге;
— рубль: покупка — 6,34 тенге, продажа — 6,44 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 509,94 тенге, 1 евро — 593,88 тенге, 1 рубль — 6,43 тенге.
По итогам дневных торгов 9 января средневзвешенный курс доллара составил 509,94 тенге, поднявшись на 0,98 тенге.