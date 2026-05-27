Цементовоз опрокинулся в ВКО: водитель госпитализирован

В ВКО спасатели и очевидцы вытащили водителя цементовоза, пострадавшего при опрокидывании на трассе Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

— Водителя 1987 года рождения, зажатого в кабине, извлекли прибывшие сотрудники МЧС совместно с очевидцами. Медики Центра медицины катастроф МЧС РК оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в медицинское учреждение города, — отметили в пресс-службе МЧС РК.

В МЧС напоминают: при чрезвычайных ситуациях звоните по номеру 112.

Ранее сообщалось, что теплотрассу, эксплуатируемую более 40 лет, полностью обновят в Алматы. Напомним, десятки человек погибли при аварии в угольной шахте в Китае.