Десятки человек погибли при аварии в угольной шахте в Китае

Число погибших увеличилось до 82 человек после взрыва газа в угольной шахте в провинции Шаньси, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет Центральное телевидение Китая, еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что лица, ответственные за инцидент, «взяты под контроль» в соответствии с законом, спасательные работы еще продолжаются.

По данным Синьхуа, взрыв газа произошел в 19:29 в пятницу на угольной шахте Люшэньюй в уезде Циньюань города Чанчжи, что привело к многочисленным жертвам.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал распоряжение приложить все усилия для спасения и лечения пострадавших, а также принять решительные меры для предотвращения подобных крупных аварий в будущем. Соответствующие указания в связи с трагедией также отдал премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Ранее сообщалось, что проливные дожди привели к гибели 7 человек в уезде Шимэнь в провинции Хунань (Центральный Китай), еще 14 числятся пропавшими без вести.