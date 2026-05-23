14 человек пропали без вести из-за проливных дождей в Китае

До 7 человек возросло число погибших, 14 пропали без вести из-за проливных дождей в Центральном Китае, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Проливные дожди привели к гибели 7 человек в уезде Шимэнь в провинции Хунань (Центральный Китай), еще 14 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили местные власти.

По данным Комитета по реагированию на чрезвычайные ситуации и по контролю за безопасностью на производстве уезда Шимэнь, в результате поисково-спасательных работ было обнаружено, что еще 5 человек пропали без вести.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что от наводнения в Дагестане пострадали 15,5 тысячи человек.