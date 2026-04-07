РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:46, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    От наводнения в Дагестане пострадали 15,5 тысячи человек

    После стихии в Махачкалу из регионов России было направлено более 60 тонн гуманитарного груза, власти продолжают подсчитывать ущерб, передает агентство Kazinform со ссылкой на РИА «Дагестан».

    От наводнения в Дагестане пострадали 15,5 тысячи человек
    Фото: РИА Новости

    Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил журналистам о количестве пострадавших от стихийных бедствий в республике. На данный момент это примерно 15,5 тыс. человек.

    — Непогода нанесла ущерб 15,5 тысячи жителей Дагестана, они имеют право претендовать на материальную помощь от властей. В первую очередь надо, чтобы эти люди получили выплаты на каждого члена семьи, чтобы у них были какие-то средства на руках, — сказал Меликов.

    Также он сообщил, что власти прорабатывают вопрос упрощения бумажной волокиты для пострадавших, оптимизируя количество документов, которые нужно собрать для получения компенсации и помощи.

    Между тем, ТАСС сообщает, что из Адыгеи в Дагестан направили грузовые фуры с питьевой водой для граждан, пострадавших в результате наводнения. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

    — Сегодня дополнительно отправили в Дагестан две фуры — 40 тонн питьевой воды для раздачи населению подтопленных населенных пунктов, в ближайшее время будет сформирована еще одна партия груза, куда войдут также продукты и предметы первой необходимости, — отметил Кумпилов.

    Он напомнил в этой связи, что несколько дней назад в Махачкалу из Адыгеи направили 60 тонн гуманитарного груза, среди которого помимо питьевой воды также были соки, крупы, мука и подсолнечное масло.

    — Выражаем нашу поддержку главе республики Дагестан Сергею Меликову и всем пострадавшим от наводнения и оползней, народ Адыгеи сопереживает оказавшимся в беде жителям Дагестана, в нашей республике идет сбор гуманитарной помощи, — отметил Кумпилов.

    Ранее сообщалось, что в Республике Дагестан остаются подтопленными 2 075 жилых домов, 1 817 приусадебных участков и 173 участка автомобильных дорог. В безопасные зоны вывезено 4 165 человек, в том числе 823 ребенка. Развернуты шесть пунктов временного размещения. Жертвами непогоды стали три человека. Двое из них, включая ребенка, погибли при опрокидывании автомобиля в реку Дарваг Чай. Еще одна женщина погибла в результате схода оползня на населенный пункт Кирки.

    Теги:
    Подтопления Наводнение Мировые новости Россия
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор
