От наводнения в Дагестане пострадали 15,5 тысячи человек

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил журналистам о количестве пострадавших от стихийных бедствий в республике. На данный момент это примерно 15,5 тыс. человек.

— Непогода нанесла ущерб 15,5 тысячи жителей Дагестана, они имеют право претендовать на материальную помощь от властей. В первую очередь надо, чтобы эти люди получили выплаты на каждого члена семьи, чтобы у них были какие-то средства на руках, — сказал Меликов.

Также он сообщил, что власти прорабатывают вопрос упрощения бумажной волокиты для пострадавших, оптимизируя количество документов, которые нужно собрать для получения компенсации и помощи.

Между тем, ТАСС сообщает, что из Адыгеи в Дагестан направили грузовые фуры с питьевой водой для граждан, пострадавших в результате наводнения. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

— Сегодня дополнительно отправили в Дагестан две фуры — 40 тонн питьевой воды для раздачи населению подтопленных населенных пунктов, в ближайшее время будет сформирована еще одна партия груза, куда войдут также продукты и предметы первой необходимости, — отметил Кумпилов.

Он напомнил в этой связи, что несколько дней назад в Махачкалу из Адыгеи направили 60 тонн гуманитарного груза, среди которого помимо питьевой воды также были соки, крупы, мука и подсолнечное масло.

— Выражаем нашу поддержку главе республики Дагестан Сергею Меликову и всем пострадавшим от наводнения и оползней, народ Адыгеи сопереживает оказавшимся в беде жителям Дагестана, в нашей республике идет сбор гуманитарной помощи, — отметил Кумпилов.

Ранее сообщалось, что в Республике Дагестан остаются подтопленными 2 075 жилых домов, 1 817 приусадебных участков и 173 участка автомобильных дорог. В безопасные зоны вывезено 4 165 человек, в том числе 823 ребенка. Развернуты шесть пунктов временного размещения. Жертвами непогоды стали три человека. Двое из них, включая ребенка, погибли при опрокидывании автомобиля в реку Дарваг Чай. Еще одна женщина погибла в результате схода оползня на населенный пункт Кирки.