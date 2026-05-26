45 аварий за сезон: теплотрассу, эксплуатируемую более 40 лет, полностью обновят в Алматы

В рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в Алматы реализуют крупный проект по повышению качества теплоснабжения, передает агентство Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

Будет полностью заменен и реконструирован изношенный трубопровод от ТЭЦ-2 до западного теплового комплекса. На 40-летней магистрали в последние годы происходило до 45 аварий за сезон.

Общая стоимость проекта составляет порядка 54 млрд тенге. Объект эксплуатирует АО «Алматинские электрические станции».

Тепломагистраль ТЭЦ-2 — ЗТК обеспечивает подачу дополнительной воды от ТЭЦ-2 к ЗТК и передачу тепловой нагрузки в зону централизованного теплоснабжения Алматы.

Трубопровод ДУ-800 введен в эксплуатацию в 1980 году, а ДУ-1000 — в 1984 году. Тепломагистраль была передана с баланса ТОО «Алматинские тепловые сети» на баланс АО «АлЭС» в 2013 году. При нормативном сроке службы 25 лет, тепловая артерия эксплуатируется уже более 40 лет.

Техническое обслуживание объекта проводится на постоянной основе. Ежегодно на тепломагистрали выполняются текущие ремонтные и профилактические работы.

Уровень износа

В период с 2022 по 2025 годы в отопительный сезон на тепломагистрали в среднем фиксировалось более 45 повреждений. На сегодняшний день уровень износа трубопровода на данном участке составляет 85%.

Как проходят ремонтные и модернизационные работы?

Заключены договоры на проведение строительно-монтажных работ, а также технического и авторского надзора. Получены разрешительные документы, включая талон-уведомление о начале работ.

Реконструкция стартовала в конце апреля 2026 года в соответствии с утвержденным графиком. В настоящее время ведется поставка необходимых строительных материалов. Поэтапно выводятся из эксплуатации участки трубопровода для проведения строительно-монтажных работ.

Работы ведутся согласно утвержденному графику. Завершение первого этапа проекта планируется в октябре 2026 года.

Доля отечественной продукции

В ходе работ используются трубная продукция, металлопрокат и электрооборудование. При этом доля материалов казахстанского производства в этом проекте МЭКС составляет 99%.

