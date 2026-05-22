МЭКС: 1,1 трлн тенге инвестиций привлекут для обновления инфраструктуры в Казахстане

В Казахстане в 2026 году планируется привлечь порядка 1,1 трлн тенге инвестиций на модернизацию инженерной инфраструктуры в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС), передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Тимур Косымбаев на семинаре-совещании «Локализация производства в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС)», который прошел в Астане.

По его словам, с начала текущего года нацпроект перешел в фазу максимально активной реализации.

— В текущем году планируется привлечь порядка 1,1 триллиона тенге инвестиций для обновления инженерной инфраструктуры. Это водопроводные сети, сети электроснабжения, а также тепловые сети. На данный момент по данным проектам активно ведутся конкурсные процедуры, определяются EPC-подрядчики на проведение строительных работ, а также разработку проектно-сметной документации, — сказал Тимур Косымбаев.

Он отметил, что реализация проекта открывает значительные возможности для отечественных производителей.

— Нацпроект открывает перед нашими заводами колоссальные возможности. Государство таким образом обеспечивает отечественных товаропроизводителей гарантированным долгосрочным и масштабным спросом на строительные материалы, кабель, трубы и оборудование, — подчеркнул глава Комитета.

Вместе с тем он предупредил бизнес о необходимости соблюдать ценовую дисциплину.

— Однако, этот огромный объем закупа накладывает на бизнес и серьезную ответственность. Гарантированные объемы со стороны государства не должны стать поводом для искусственного завышения маржи, а также роста цен. Мы реализуем социальный проект. Наша цель в рамках локализации — найти идеальный баланс: поддерживая казахстанское содержание, мы обязаны сохранить ценовую дисциплину. На этом этапе будет проводиться жесткий контроль, — добавил Тимур Косымбаев.

Ранее сообщалось о том, что более 500 проектов модернизации коммунальной инфраструктуры реализуют в Казахстане в рамках МЭКС.