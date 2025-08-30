РУ
    12:23, 30 Август 2025 | GMT +5

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из лидеров «Исламского государства» в Газе

    За последнюю неделю армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа высокопоставленного члена группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.), передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    силы ЦАХАЛ в Сирии
    Фото: idfonline / x.com

    В заявлении, опубликованном ЦАХАЛ в пятницу, сообщается, что израильские вооруженные силы идентифицировали этого человека как Мухаммада Абд аль-Азиза Абу Зубайду, занимавшего пост главы Палестинского округа ИГ в секторе Газа. Данная должность является высшей в структуре группировки на территории палестинского анклава.

    Согласно заявлению ЦАХАЛ, Абу Зубайда стал мишенью авиаудара, нанесенного под руководством израильской разведки. Данный главарь ИГ предположительно отвечал за разработку политики, планирование операций и надзор за деятельностью группировки на Западном берегу реки Иордан, в Газе и на Синайском полуострове в Египте.

    ЦАХАЛ сообщил, что бойцы ИГ непосредственно участвовали в боях с израильской армией в Газе, и обвинил группировку в переброске боевого снаряжения, а также в переводе значительных денежных средств с Западного берега реки Иордан в сектор Газа.

    Ранее израильские военные объявили о подготовительных операциях перед штурмом Газы.

     

