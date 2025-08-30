Израильские военные объявили о подготовительных операциях перед штурмом Газы

Представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи в пятницу заявил, что израильские силы начали операции подготовки и начальные этапы атаки на город Газа и уже действуют с большой силой на окраинах города.

— Мы не ждем. Мы начали предварительные операции и первые этапы наступления на Газа-сити, сейчас действуем с огромной силой на подступах к городу. Мы усилим удары и не остановимся, пока все заложники не будут освобождены, а ХАМАС не будет демонтирован военным и властным образом, — отметил Адраи.

Отмена гуманитарных пауз в Газе

Одновременно израильские военные сообщили об отмене ежедневных «тактических пауз» в районе города Газа, ранее позволявших завозить гуманитарную помощь.

­— В соответствии с оценкой ситуации и директивами политического руководства, начиная с сегодняшнего дня с 10:00, локальная тактическая пауза в военных действиях не будет распространяться на район города Газа, который представляет собой опасную зону боевых действий, — сообщается в заявлении ЦАХАЛ, опубликованном в пятницу.

Израильская сторона подчеркнула, что в остальных районах сектора эти меры будут сохранены. Военные готовятся к наступлению, целью которого является захват города Газа, где, по оценкам, укрываются около миллиона палестинцев, что составляет примерно половину населения анклава.

Обнаружено тело заложника

По данным израильской армии, Израиль обнаружил в секторе Газа тело пленного Илана Вайса, а также останки предположительно другого пленника, личность которого пока не разглашается, поскольку процесс опознания все еще продолжался в Национальном институте судебной медицины имени Абу Кабира.

56-летний Вайс погиб утром 7 октября 2023 года, защищая кибуц Беэри от боевиков из сектора Газа, возглавляемых ХАМАС. Его жена Шири и дочь Нога также были взяты в заложники, но позже освобождены в ходе недельного перемирия и соглашения об освобождении заложников в ноябре 2023 года.

Гуманитарная ситуация

Ситуация в гуманитарной сфере остается критической. Согласно данным Программы классификации продовольственной безопасности (IPC), в Газе уже фиксируется голод, а UNICEF сообщает о резком росте числа случаев тяжелого недоедания среди детей.

— На местах ясно видно, что голод буквально разрушает город Газа, — отметила представитель UNICEF Тесс Инграм.

Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что за последние сутки в секторе погибли 59 человек, включая 23 жителей, пытавшихся получить гуманитарную помощь, еще 224 получили ранения. С начала войны, по данным ведомства, число погибших превысило 63 тысячи человек, более 159 тысяч ранены.

Палестинские источники утверждают, что с начала августа в результате израильских ударов были разрушены свыше тысячи жилых зданий в районах Зейтун и Сабра.

Медицинские службы уточнили, что только в пятницу в результате атак по всему сектору погиб 41 человек, среди них шестеро людей, ожидавших гуманитарной помощи. Удары были нанесены также по району аль-Маваси, обозначенному как «зона безопасности».