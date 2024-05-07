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    14:38, 07 Май 2024 | GMT +6

    ЦАХАЛ сообщил о взятии под контроль и закрытии погранпереходов на границе с Египтом

    Армия обороны Израиля заявила о взятии под оперативный контроль КПП «Рафах»
    Фото: aa.com.tr

    Армия обороны Израиля заявила о взятии под оперативный контроль контрольно-пропускного пункта «Рафах» со стороны сектора Газа. Это самый южный переход на границе Газы и Египта, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

    КПП «Рафах» и соседний переход «Керем-Шалом» сейчас закрыты — они заработают вновь, как только позволит ситуация с безопасностью, сказал представитель ЦАХАЛа на утреннем брифинге.

    По сообщению агентства Associated Press, в ночь на вторник в этот район вошли израильские танки.

    Израильские военные заявили о нанесении «целенаправленных ударов» по восточному Рафаху.

    Ранее израильские власти распорядились эвакуировать около 100 тысяч человек в новый лагерь беженцев недалеко от Хан-Юниса.

    Напомним, военный кабинет Израиля одобрил наземное наступление в Рафахе, после чего восточные районы подверглись ударам, а танки ЦАХАЛ направились к границе между сектором Газа и Египтом. 

    При этом вечером в понедельник председатель политбюро группировки ХАМАС Исмаил Хания официально сообщил катарским и египетским посредникам о том, что его организация принимает выдвинутые израильскими властями условия и соглашается на перемирие, однако Израиль отверг соглашение о прекращении огня в Газе.

    Теги:
    сектор Газа Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Египет Израиль
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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