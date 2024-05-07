ЦАХАЛ сообщил о взятии под контроль и закрытии погранпереходов на границе с Египтом

Армия обороны Израиля заявила о взятии под оперативный контроль контрольно-пропускного пункта «Рафах» со стороны сектора Газа. Это самый южный переход на границе Газы и Египта, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

КПП «Рафах» и соседний переход «Керем-Шалом» сейчас закрыты — они заработают вновь, как только позволит ситуация с безопасностью, сказал представитель ЦАХАЛа на утреннем брифинге.

По сообщению агентства Associated Press, в ночь на вторник в этот район вошли израильские танки.

Израильские военные заявили о нанесении «целенаправленных ударов» по восточному Рафаху.

Ранее израильские власти распорядились эвакуировать около 100 тысяч человек в новый лагерь беженцев недалеко от Хан-Юниса.

Напомним, военный кабинет Израиля одобрил наземное наступление в Рафахе, после чего восточные районы подверглись ударам, а танки ЦАХАЛ направились к границе между сектором Газа и Египтом.

При этом вечером в понедельник председатель политбюро группировки ХАМАС Исмаил Хания официально сообщил катарским и египетским посредникам о том, что его организация принимает выдвинутые израильскими властями условия и соглашается на перемирие, однако Израиль отверг соглашение о прекращении огня в Газе.