РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:29, 25 Май 2024 | GMT +6

    ЦАХАЛ объявил «тяжким инцидентом» селфи солдат на фоне горящих книг в Газе

    ЦАХАЛ объявил «тяжким инцидентом» селфи солдат на фоне горящих книг в Газе
    Фото: twitter/@yonibmen

    В социальных сетях распространяется фото солдата Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне горящих книг в университетской библиотеке Газы. Фото было сделано самими военнослужащими, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Армия обороны Израиля заявила в пятницу, что военная полиция начала расследование инцидентов, в которых израильские солдаты снимали себя сжигающими книги, в том числе Коран, во время операций в секторе Газа.

    Кадры сожжения книг были сняты солдатами, загружены в социальные сети, а затем распространены палестинскими аккаунтами, передает The Times of Israel.

    На одном видео, сделанном, как сообщается, в районе Рафаха, видно, как солдат держит Коран перед тем, как бросить его в огонь.

    На другом изображении, сделанном, как сообщается, из Университета Аль-Акса в городе Газа, солдат позирует перед подожженной книжной полкой.

    Отметим, что в университете Аль-Акса в районе Джебалия города Газа, где было сделано фото, сожгли не только библиотеку - весь университетский комплекс был сровнен с землей еще в январе, что подтверждается многочисленными видео.


    Отвечая на инциденты, пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, что военная полиция начала расследование, результаты которого будут представлены военному прокурору для рассмотрения.

    Пресс-служба ЦАХАЛ назвала поступок солдат «тяжким инцидентом, несовместимым с ценностями ЦАХАЛа и его уставами».

    По поводу сожжения Корана ЦАХАЛ заявил, что «уважает все религии и полностью осуждает такое поведение».

    Пропалестинские блогеры в ответ опубликовали рядом фото тридцатых годов - Гитлера на фоне горящих книг в Берлинском университете.


    Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари несколько месяцев назад выступил с заявлением, в котором призвал израильских солдат не снимать себя на видео, если это не служит оперативной цели, заявив, что такие действия нарушают приказы военного командования.

    Несмотря на это, а также призывы других высокопоставленных офицеров, военнослужащие продолжают снимать и делиться такими материалами в Интернете.

    В феврале главный юрист ЦАХАЛ генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми предостерегла командиров против незаконных действий, совершаемых войсками в секторе Газа.

    Она особо упомянула «использование или изъятие частной собственности в неоперативных целях и уничтожение гражданского имущества в нарушение протоколов», добавив, что некоторые действия могут даже считаться преступными.

    Теги:
    сектор Газа Армия Соцсети Библиотеки Палестино-израильский конфликт Израиль
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!