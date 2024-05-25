ЦАХАЛ объявил «тяжким инцидентом» селфи солдат на фоне горящих книг в Газе

В социальных сетях распространяется фото солдата Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне горящих книг в университетской библиотеке Газы. Фото было сделано самими военнослужащими, передает корреспондент агентства Kazinform.

Армия обороны Израиля заявила в пятницу, что военная полиция начала расследование инцидентов, в которых израильские солдаты снимали себя сжигающими книги, в том числе Коран, во время операций в секторе Газа.

Кадры сожжения книг были сняты солдатами, загружены в социальные сети, а затем распространены палестинскими аккаунтами, передает The Times of Israel.

На одном видео, сделанном, как сообщается, в районе Рафаха, видно, как солдат держит Коран перед тем, как бросить его в огонь.

[@tamerqdh] unveils alarming footage depicting Israeli soldiers burning Quran book within a mosque in Gaza.



The video captures a soldier tossing the Quran into flames as the mosque is set ablaze. pic.twitter.com/qTuYZ0rejm — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 21, 2024

На другом изображении, сделанном, как сообщается, из Университета Аль-Акса в городе Газа, солдат позирует перед подожженной книжной полкой.

כוחות צה"ל השמידו ושרפו את ספריית אוניברסיטת אל-אקצא שבעיר עזה. pic.twitter.com/xfKCJw7k1s — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) May 23, 2024

Отметим, что в университете Аль-Акса в районе Джебалия города Газа, где было сделано фото, сожгли не только библиотеку - весь университетский комплекс был сровнен с землей еще в январе, что подтверждается многочисленными видео.

"אוניברסיטת אל-אקצא" בחאן יונס - נראה שנותר מהמקום רק שער הכניסה pic.twitter.com/zsa5yUPVgI — Gera. Gershon. Belik (@gershon27) February 1, 2024



Отвечая на инциденты, пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, что военная полиция начала расследование, результаты которого будут представлены военному прокурору для рассмотрения.

Пресс-служба ЦАХАЛ назвала поступок солдат «тяжким инцидентом, несовместимым с ценностями ЦАХАЛа и его уставами».

По поводу сожжения Корана ЦАХАЛ заявил, что «уважает все религии и полностью осуждает такое поведение».

Пропалестинские блогеры в ответ опубликовали рядом фото тридцатых годов - Гитлера на фоне горящих книг в Берлинском университете.

היטלר שרף את ספריית אוניברסיטת ברלין ב-1933 - הכיבוש שרף את ספריית אוניברסיטת אל-אקצא בעזה ב-2024 לספירה הנאציזם והכיבוש הציוני הם שני צדדים של אותו מטבע, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. pic.twitter.com/SDxlCJZ14g — إبن خلدون (@Ebnkhaldun1) May 24, 2024



Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари несколько месяцев назад выступил с заявлением, в котором призвал израильских солдат не снимать себя на видео, если это не служит оперативной цели, заявив, что такие действия нарушают приказы военного командования.

Несмотря на это, а также призывы других высокопоставленных офицеров, военнослужащие продолжают снимать и делиться такими материалами в Интернете.

В феврале главный юрист ЦАХАЛ генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми предостерегла командиров против незаконных действий, совершаемых войсками в секторе Газа.

Она особо упомянула «использование или изъятие частной собственности в неоперативных целях и уничтожение гражданского имущества в нарушение протоколов», добавив, что некоторые действия могут даже считаться преступными.