ЦАХАЛ объявил «тяжким инцидентом» селфи солдат на фоне горящих книг в Газе

Армия обороны Израиля заявила в пятницу, что военная полиция начала расследование инцидентов, в которых израильские солдаты снимали себя сжигающими книги, в том числе Коран, во время операций в секторе Газа.

Кадры сожжения книг были сняты солдатами, загружены в социальные сети, а затем распространены палестинскими аккаунтами, передает The Times of Israel.

На одном видео, сделанном, как сообщается, в районе Рафаха, видно, как солдат держит Коран перед тем, как бросить его в огонь.

[@tamerqdh] unveils alarming footage depicting Israeli soldiers burning Quran book within a mosque in Gaza.



The video captures a soldier tossing the Quran into flames as the mosque is set ablaze. pic.twitter.com/qTuYZ0rejm