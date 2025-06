ЦА - КНР: стратегическое партнерство, устремленное в будущее

Крепкий фундамент дружбы

Состоявшийся саммит и встречи на его полях, переговоры на высшем уровне и контакты бизнеса были весьма продуктивными. На фоне раздирающих планету конфликтов наш регион адаптируется к новой реальности, выстраивая отношения со всеми партнерами на понятных всем правилах и по-настоящему дружеских контактах.

О значимости встречи говорит большое количество сопутствующих мероприятий. Прошел II Форум по индустриально-инвестиционному сотрудничеству «Китай — Центральная Азия». В результате наша страна и Поднебесная заключили порядка 60 различных соглашений на общую сумму почти 25 млрд долларов.

Свыше 35 меморандумов на более чем 17 млрд долларов подписали участники второго заседания Делового совета «Китай — Центральная Азия». Продуктивным был Первый региональный энергетический форум.

Безусловно насыщенными по содержанию стали переговоры на высшем уровне. Президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что в Казахстане Председателя КНР Си Цзиньпина знают как великого государственного деятеля, мудрого лидера, обладающего огромным авторитетом в международном сообществе. А сам Китай Глава государства назвал добрым соседом и проверенным временем надежным стратегическим партнером.

Фото: Акорда

— Отношения между нашими странами всегда строились на дружбе и сотрудничестве, без каких-либо конфликтов или преград. Их всегда отличали взаимопонимание и доброжелательность, — подчеркнул Президент. — Китай никогда не ставит каких-либо политических условий в сотрудничестве с Казахстаном. Мы ценим Вашу неизменную поддержку нашего суверенитета и гарантии безопасности. Мы поддерживаем миролюбивые инициативы Китая, высоко оцениваем ключевую роль Вашей страны в построении справедливого миропорядка.

Взаимодействие Астаны и Пекина носит устойчиво стабильный характер и не подвержено негативному влиянию геополитических вызовов. Это подтвердил и Си Цзиньпин.

— Как добрые соседи и стратегические партнеры мы искренне восхищаемся вашими достижениями и радуемся за вас. Отношения между Китаем и Казахстаном выдержали испытания в переменчивой мировой ситуации и продолжают динамично развиваться. Это стало возможным не только благодаря географической близости и многовековой дружбе, но и естественной потребности в совместном развитии наших стран, — сказал Председатель КНР.

Состоявшиеся переговоры без преувеличения открывают новую главу в отношениях наших стран. В том числе в экономике. Переговоры коснулись энергетической сферы как ключевого фактора устойчивости. Отмечалось, что Казахстан рассматривает китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера по проекту строительства АЭС.

В целом, по итогам встречи подписано 24 межправительственных и межведомственных документа, охватывающих сотрудничество в энергетике, аэрокосмической отрасли, цифровизации, таможенном регулировании, сельском хозяйстве, электронной коммерции, туризме, сфере интеллектуальной собственности, медицине, медиа, науке и межрегиональных связях.

Фото: Акорда

Один из документов — соглашение о создании международного проекта Silk Way Star, подписанное в присутствии глав государств между ТРК Президента РК и Медиакорпорацией Китая. Silk Way Star — это первый совместный музыкальный проект, в котором предполагается участие исполнителей из стран Центральной Азии, Кавказа и Китая. Он включает в себя яркие кросс-культурные музыкальные коллаборации, конкурсные выступления, шоу и гала-концерт, которые можно будет смотреть в эфире телеканалов Silk Way и CGTN.

Кроме того, на межправительственном уровне были подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о техническом и экономическом сотрудничестве.

Цифры и стратегии

Когда в мире разрастаются конфликтные зоны, именно стабильность становится главной добавленной стоимостью в дипломатии. Поэтому саммиты такого уровня, как «ЦА + Китай» всегда вызывают особое внимание. Каждое сказанное слово на таких мероприятиях — это глубоко выверенная позиция.

В этом ключе запомнилась фраза Президента РК о том, что именно синергия имеющихся у сторон возможностей и устойчивость к внешним шокам делают Центральную Азию и Китай естественными союзниками в эпоху глобальной нестабильности.

— Лишь незыблемая приверженность принципам равноправия, справедливости, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша позволит поддержать мир во всем мире и добиться совместного процветания. В тарифной и торговой войне не будет победителей, — высказался в свою очередь на эту тему Си Цзиньпин, заметив, что нам нужен единый, а не расколотый мир. Человечество должно развиваться в русле сообщества единой судьбы, а не под господством закона джунглей.

Символично, что саммит прошел на фоне исторического рекорда: товарооборот между Китаем и странами ЦА в 2024 году достиг $95 млрд. Почти половина — $44 млрд — пришлась на Казахстан. Нацеленность сторон на удвоение этих объемов выглядит вполне реалистичной, учитывая рост перевозок по Среднему коридору в 60% и активизацию транспортно-логистического взаимодействия.

Фото: Акорда

Президент Казахстана подчеркнул, что экономика стран региона уверенно приближается к отметке в 0,5 трлн долларов, и имеющиеся возможности создадут мощный задел для дальнейшего динамичного и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.

Эксперты высоко оценивают имеющиеся перспективы.

— Новый центр экономического подъема в мире смещается в Азию, — отмечает руководитель программы «Китайских и азиатских исследований» ИМЭП Ерсултан Жансеитов. — Мы видим, что такие страны, как, в первую очередь, Казахстан становятся связующей артерией между большим азиатским регионом и европейской частью Евразии. Это два полюса, и мы располагаемся между ними. Мы даем доступ к редкоземельным металлам, энергоресурсам, урану, нефти, газу. Экономика выступает драйвером процесса.

Обозреватель китайского международного новостного телеканала CGTN Хань Сюйлин подчеркивает, что Казахстан, как важная часть Центральной Азии, исторически был важным каналом торговли, культурной интеграции и взаимообучения между странами и цивилизациями Китая и Евразии.

— Несмотря на постоянное удешевление морской логистики с развитием взаимосвязанности Евразийского континента роль Казахстана в качестве связующего звена между Китаем, Ближним Востоком и Европой растет с каждым днем. Особенно сейчас, с развитием Транскаспийского коридора. Благодаря этим взаимосвязям и Китай, и Казахстан расширяют свои экономические возможности, — отмечает Х. Сюйлин.

Инвестиции и технологии

Глава нашего государства, выступая в рамках саммита, подчеркнул, что важной составляющей экономического роста Казахстана стали китайские инвестиции, совокупный объем которых превысил 26 млрд долларов.

— В Казахстане успешно работают около 50 тысяч предприятий с участием китайского капитала. Реализованы десятки крупных проектов: нефтегазовых, химических, металлургических, агропромышленных, горнорудных и в других сферах, — отметил Касым-Жомарт Токаев. — Мы видим будущее Центральной Азии как модель совместного развития, в которой успех каждого государства усиливает весь регион.

Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что Китай выделит странам Центральной Азии грант в размере 1,5 млрд юаней на поддержку значимых проектов по повышению благосостояния населения.

Фото: Акорда

Здесь надо отметить, что эволюция партнерства уже давно вывела нас за рамки сырьевого сотрудничества. Создаются высокотехнологические производства четвертого передела. Расширяется номенклатура товаров во взаимной торговле. Осуществляется научно-технологический обмен.

— Впечатляющие достижения Китая в развитии космонавтики и квантовых технологий подтвердили его статус глобальной технологической державы. Поэтому Казахстан заинтересован в реализации совместных проектов в области искусственного интеллекта, биотехнологий, квантовых вычислений, а также в создании исследовательских центров и технологий, — отметил Президент.

Крайне важным видится сотрудничество в области сельского хозяйства и участие китайских компаний в локализации производств агропромышленного комплекса.

К примеру, компания Qingdao Wanlin Food планирует построить заводы по производству дегидрированных овощей, кормовых культур и промышленный парк с привлечением не менее 15 партнеров со стороны китайского бизнеса в Туркестанской области.

Логистика и энергетика

Сотрудничество с Китаем, как и с другими международными партнерами, преследует главную цель — создать стабильные отношения в эпоху нестабильности.

Именно рост очагов конфликтов актуализирует диверсификацию транспортных маршрутов. Как отметил Президент Казахстана, в текущих геополитических реалиях обеспечение надежных и безопасных маршрутов поставок становится стратегической задачей для всех стран.

Поэтому он предложил создать экспертную платформу для развития логистики между ЦА и КНР и совместный с Китаем грузовой терминал в порту Курык. Казахстан в этом контексте выступает за сопряжение проекта «Один пояс — один путь» с ключевыми транспортными коридорами «Западный Китай — Западная Европа», ТМТМ и «Север — Юг».

— Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, связывающий крупнейшие регионы Азии и Европы. В 2024 году общий объем грузоперевозок из Китая через страны Центральной Азии превысил 211 тысяч контейнеров, увеличившись на 12%. На долю Казахстана приходится 85% всех сухопутных перевозок из Китая в Европу, — подчеркнул Глава государства.

Фото: Акорда

Новый импульс экономическому взаимодействию также призван придать Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос». Принимаются и многие другие меры, которые призваны сформировать индустриальные зоны, технопарки и агропромышленные кластеры вдоль нового Шелкового пути.

Другими словами, мы должны получать доходы не только от транзита товаров, но и расширять возможности для торговли продукцией казахстанского производства. Для страны, не имеющей выхода к морю, это уникальные условия. Остается решить главные вопросы — обеспечить скорость прохождения товаров и расширить пропускную способность маршрутов.

— Когда в 2013 году Си Цзиньпин объявил об инициативе «Пояс и путь», Казахстан начал встречное движение. Мы включились в масштабный интеграционный процесс. И ту же логику можно проводить по всем направлениям, чтобы «коннектиться» с китайскими инициативами, — отметил эксперт Ерсултан Жансеитов.

В то же время, по его словам, регион проводит взвешенную политику, поддерживая тесные отношения с Европой, Россией и другими центрами силы.

— Центральная Азия должна еще больше консолидироваться. Мы должны придерживаться сбалансированной внешней политики. ЦА как макрорегиону важно выдерживать свою нейтральность, — подчеркнул эксперт.

И весьма показательно, что Китай, как и другие крупные страны и регионы, видит в Центральной Азии именно субъект, а не объект международной политики.

Сообщество единой судьбы

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил динамику культурно-гуманитарного сотрудничества между народами Центральной Азии и Китая. Открытие совместных культурных центров, развитие креативной индустрии и туризма были названы важными шагами в этом направлении.

Фото: Акорда

Проведение форумов, концертов, совместных проектов в гуманитарной сфере необходимы для углубления взаимопонимания между нашими народами.

— Для казахстанцев Китай — это в первую очередь бизнес, торговля и технологии. Но часть понимания китайской культуры, менталитета этого народа традиционно немного «выпадает». Конечно, имеет место и языковой барьер. Но чем лучше мы будем друг друга знать, тем легче нам будет работать. На высшем уровне у нас проблем нет, теперь нужно, чтобы именно наши народы стали ближе друг другу, — считает Е.Жансеитов.

Обозреватель CGTN Хань Сюйлин в свою очередь видит перспективы в туристическом сотрудничестве Китая со странами ЦА, подмечая, что после введения безвизового режима между Китаем и Казахстаном значительно увеличился поток туристов в обоих направлениях.

— Эта мера позволила простым гражданам свободнее знакомиться с культурными достопримечательностями, уникальной природой и гастрономическими традициями соседних стран. Особенно заметен рост интереса китайских туристов к Центральной Азии за последний год. Благодаря упрощенным визовым процедурам многие мои знакомые теперь рассматривают Казахстан и другие страны региона как привлекательное направление для путешествий. И это неудивительно: Центральная Азия обладает богатейшим историческим наследием, потрясающими горными пейзажами, знаменитым гостеприимством местных жителей и удивительным смешением культурных традиций, — отмечает Х.Сюйлин.

В этом ключе сотрудничество будет только усиливаться. Устанавливаются побратимские связи между Алматы и Шанхаем, а также регионами Казахстана и Китая. Озвучена инициатива китайской стороны о проведении тематических годов сотрудничества между КНР и Центральной Азией. Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 2026 год «Годом образования и научных исследований» для стимулирования гуманитарного взаимодействия.

Президент Казахстана высоко оценил инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина о создании «сообщества единой судьбы сопредельных стран», отметив ее соответствие принципам равноправного партнерства, взаимной выгоды и уважения. Эти принципы нашли отражение в «Договоре о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», подписанном по итогам саммита.

— Китайский дипломатический конструкт «сообщества единой судьбы» — это с политической точки зрения видение новой формы глобализации китайской версии, и мы хорошо встраиваемся в эту парадигму, — подчеркивает эксперт Е. Жансеитов.

Фото: Акорда

Подписание Астанинской декларации официально завершило второй саммит «Центральная Азия — Китай». Впереди новые планы — подготовка долгосрочной стратегии взаимодействия на 2026–2030 годы.

Итоги состоявшейся встречи показывают, что экономическая и культурная интеграция Центральной Азии и Китая идут нога в ногу. Экономика, технологии, логистика и культура формируют единое пространство развития. В условиях, когда стабильность становится дефицитом, Центральная Азия и Китай демонстрируют редкий пример стратегического доверия, экономической синергии и технологического партнерства. Ставка на совместное развитие, а не конкуренцию — ключ к укреплению региональной архитектуры мира и прогресса.