Тройное ДТП с участием скорой произошло в Талдыкоргане

Видео с места аварии распространяется в социальных сетях. Как сообщается, столкновение произошло на пересечении улиц Жабаева и Абылайхана.

По информации департамента полиции области Жетысу, зарегистрирован материал по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи, Suzuki и Mazda.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

Отмечается, что в результате аварии один человек доставлен в больницу.

В начале июня в городе Текели области Жетысу также произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. В результате четыре человека были госпитализированы. Позже одна из пациентов скончалась.