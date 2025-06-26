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    15:21, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Тройное ДТП с участием скорой произошло в Талдыкоргане

    В Талдыкоргане произошло жесткое столкновение трех автомобилей, включая карету скорой помощи, в результате которого пострадал один человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп
    Фото: cкрин из видео

    Видео с места аварии распространяется в социальных сетях. Как сообщается, столкновение произошло на пересечении улиц Жабаева и Абылайхана. 

    По информации департамента полиции области Жетысу, зарегистрирован материал по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи, Suzuki и Mazda.

    — В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

    Отмечается, что в результате аварии один человек доставлен в больницу.

    В начале июня в городе Текели области Жетысу также произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. В результате четыре человека были госпитализированы.  Позже одна из пациентов скончалась

    Теги:
    ДТП Скорая помощь Талдыкорган
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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