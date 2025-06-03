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    16:52, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Жесткое ДТП со скорой помощью произошло в области Жетысу: есть пострадавшие

    Карета скорой помощи на высокой скорости столкнулась с легковым автомобилем в городе Текели и опрокинулась. Четыре человека были госпитализированы, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: кадр из видео

    Видео момента ДТП появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как скорая помощь с включенными проблесковыми маячками проезжает перекресток на красный сигнал светофора, в то время как легковой автомобиль двигался на зеленый. В результате столкновения машина скорой помощи перевернулась.

    Как сообщили в управлении здравоохранения области Жетысу, авария с участием санитарного автомобиля скорой помощи произошла 2 июня около 22:05 на пересечении улиц Ауэзова и Гагарина в городе Текели, во время следования бригады в медицинскую организацию.

    — В результате ДТП пострадали четыре человека, которые были доставлены в городскую больницу Текели. После осмотра один из пострадавших отпущен домой для амбулаторного лечения, трое госпитализированы в хирургическое отделение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное, они получают необходимое лечение. Факт происшествия зарегистрирован в отделе полиции города Текели, в настоящее время по делу приняты соответствующие процессуальные решения, — сообщили в пресс-службе ведомства.

    По данным департамента полиции региона, по факту ДТП с участием кареты скорой помощи возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия с выяснением всех обстоятельств.

    Накануне в Астане на проспекте Республики произошло серьезное ДТП — пассажирский автобус въехал в столб. В результате пострадали 15 человек. Трое из них были госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение. Среди пострадавших — девочка 2017 года рождения — ей была проведена ампутация нижних конечностей. 

    Теги:
    ДТП Область Жетысу Скорая помощь
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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