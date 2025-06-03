Жесткое ДТП со скорой помощью произошло в области Жетысу: есть пострадавшие

Видео момента ДТП появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как скорая помощь с включенными проблесковыми маячками проезжает перекресток на красный сигнал светофора, в то время как легковой автомобиль двигался на зеленый. В результате столкновения машина скорой помощи перевернулась.

Как сообщили в управлении здравоохранения области Жетысу, авария с участием санитарного автомобиля скорой помощи произошла 2 июня около 22:05 на пересечении улиц Ауэзова и Гагарина в городе Текели, во время следования бригады в медицинскую организацию.

— В результате ДТП пострадали четыре человека, которые были доставлены в городскую больницу Текели. После осмотра один из пострадавших отпущен домой для амбулаторного лечения, трое госпитализированы в хирургическое отделение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное, они получают необходимое лечение. Факт происшествия зарегистрирован в отделе полиции города Текели, в настоящее время по делу приняты соответствующие процессуальные решения, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным департамента полиции региона, по факту ДТП с участием кареты скорой помощи возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия с выяснением всех обстоятельств.

Накануне в Астане на проспекте Республики произошло серьезное ДТП — пассажирский автобус въехал в столб. В результате пострадали 15 человек. Трое из них были госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение. Среди пострадавших — девочка 2017 года рождения — ей была проведена ампутация нижних конечностей.