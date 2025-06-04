ДТП с участием скорой в области Жетысу: одна пациентка скончалась

По данным управления здравоохранения области Жетысу, дорожно-транспортное происшествие случилось 2 июня в городе Текели.

— 2 июня в вечернее время в службу «Комек 103» поступил экстренный вызов по пациентке 1938 года рождения, находившейся в крайне тяжелом состоянии в связи с основным заболеванием, то есть декомпенсированной формой инсулинозависимого сахарного диабета. Ей была незамедлительно направлена бригада скорой медицинской помощи. В процессе экстренной транспортировки в ближайшую медицинскую организацию произошло дорожно-транспортное происшествие, — отметили в управлении.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники полиции и дополнительные бригады скорой помощи. Всем пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь, они были доставлены в приемное отделение городской больницы города Текели.

— Пациентка 1938 года рождения была госпитализирована в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии, обусловленном ее основным заболеванием. Несмотря на все усилия врачей, реанимационные мероприятия не дали положительного результата, и в 22:40 была констатирована биологическая смерть. Подчеркиваем, что смерть пациентки наступила вследствие тяжелого течения основного хронического заболевания, а не в результате полученных в ДТП травм, — добавили в ведомстве.

Другие пострадавшие в результате ДТП были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Один из пострадавших после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение. Всем им обеспечено необходимое лечение в полном объеме.

— По факту ДТП возбуждено уголовное дело, соответствующие процессуальные действия находятся на контроле правоохранительных органов. Управление здравоохранения области держит ситуацию на постоянном контроле, — говорится в сообщении.

Отметим, что карета скорой помощи на высокой скорости столкнулась с легковым автомобилем в городе Текели и опрокинулась. Четыре человека были госпитализированы. Видео момента ДТП появилось в социальных сетях. Полиция возбудила дело.