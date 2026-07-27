Троих осужденных освободили по амнистии в Мангистауской области

В Мангистауской области продолжается поэтапное применение закона об амнистии в отношении осужденных, состоящих на учете службы пробации, решения по которым принимают суды, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— В отношении осужденных, состоящих на учете службы пробации департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области, поэтапно применяется Закон Республики Казахстан «Об амнистии». В настоящее время соответствующие материалы рассматриваются в городских и районных судах. Так, в отношении гражданина К., состоящего на учете службы пробации Тупкараганского района, суд рассмотрел материалы и сократил срок наказания, — сообщили в Polisia.kz.

По данным ведомства, на сегодняшний день судебные решения приняты в отношении пяти осужденных. Из них двум осужденным сокращены сроки наказания, а трое освобождены от дальнейшего отбывания оставшейся части наказания.

По словам начальника отдела службы пробации Тупкараганского района Айхайбека Накова, работа по реализации Закона Республики Казахстан «Об амнистии» продолжается в строгом соответствии с требованиями законодательства.

— Каждый материал рассматривается в индивидуальном порядке и в соответствии с требованиями закона направляется в суд. Окончательное решение о применении амнистии принимает суд. Работа в данном направлении будет продолжена, — отметил Айхайбек Наков.

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