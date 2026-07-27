Смертельное ДТП произошло в Алматы: двое погибли, двое пострадали
В Алматы в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще двое получили травмы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в департаменте полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 03:10 в Алатауском районе на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Шарипова.
По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki, следуя по проспекту Рыскулова в западном направлении, на пересечении с улицей Шарипова при выполнении разворота в обратном направлении допустил столкновение с автомобилем Mercedes, который двигался по проспекту Рыскулова в восточном направлении.
От полученных травм водитель автомобиля Suzuki и одна из пассажирок скончались на месте происшествия. Еще одна пассажирка Suzuki, а также водитель Mercedes с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.
По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель двух человек, управлением дознания департамента полиции Алматы возбуждено уголовное дело. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Алматы грузовик врезался в бетонное ограждение под путепроводом.