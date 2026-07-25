Грузовик врезался в бетонное ограждение под путепроводом в Алматы

Момент ДТП в Алматы попал в объективы камер видеонаблюдения, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП города.

Авария произошла в Ауэзовском районе на улице Саина под путепроводом проспекта Абая.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Shacman, следуя в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бетонное ограждение.

Удар оказался настолько сильным, что кабина получила серьезные механические повреждения.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

По факту аварии сотрудники полиции оформили административный материал.

Полицейские вновь напоминают водителям: при управлении транспортом необходимо строго соблюдать скоростной режим, учитывать дорожную обстановку и не терять концентрацию за рулем.

Ранее пьяный водитель устроил ночную погоню с полицией на улицах Алматы.