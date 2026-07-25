Грузовик врезался в бетонное ограждение под путепроводом в Алматы
Момент ДТП в Алматы попал в объективы камер видеонаблюдения, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП города.
Авария произошла в Ауэзовском районе на улице Саина под путепроводом проспекта Абая.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Shacman, следуя в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бетонное ограждение.
Удар оказался настолько сильным, что кабина получила серьезные механические повреждения.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
По факту аварии сотрудники полиции оформили административный материал.
Полицейские вновь напоминают водителям: при управлении транспортом необходимо строго соблюдать скоростной режим, учитывать дорожную обстановку и не терять концентрацию за рулем.
Ранее пьяный водитель устроил ночную погоню с полицией на улицах Алматы.