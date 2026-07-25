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    Грузовик врезался в бетонное ограждение под путепроводом в Алматы

    Момент ДТП в Алматы попал в объективы камер видеонаблюдения, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП города.

    Грузовик врезался в бетонное ограждение под путепроводом в Алматы
    Кадр из видео

    Авария произошла в Ауэзовском районе на улице Саина под путепроводом проспекта Абая.

    По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Shacman, следуя в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бетонное ограждение.

    Удар оказался настолько сильным, что кабина получила серьезные механические повреждения.

    В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

    По факту аварии сотрудники полиции оформили административный материал.

    Полицейские вновь напоминают водителям: при управлении транспортом необходимо строго соблюдать скоростной режим, учитывать дорожную обстановку и не терять концентрацию за рулем.

    Ранее пьяный водитель устроил ночную погоню с полицией на улицах Алматы.

    ДТП Грузоперевозки Алматы Авария
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор