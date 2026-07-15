Пьяный водитель устроил ночную погоню с полицией на улицах Алматы

Пьяный водитель устроил погоню с полицей на улицах Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кадры погони по ночным улицам опубликовала полиция мегаполиса.

По данным полиции, 42-летний водитель Toyota проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

— Водитель Toyota, проигнорировав законное требование сотрудников полиции об остановке, попытался скрыться. Для его задержания были задействованы несколько патрульных экипажей, — сообщили в департаменте полиции Алматы.

Преследование продолжалось до пересечения проспекта Сейфуллина и улицы Богенбай батыра. Там полиция заблокировала автомобиль и водителя задержали.

Судебно-наркологическая экспертиза установила, что 42-летний мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Ему предстоит ответить в суде за управление транспортным средством в состоянии опьянения и невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке.

Ранее суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП на аль-Фараби в Алматы.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 21 марта на проспекте Аль-Фараби. По данным следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии 29-летний водитель Mercedes и двое пассажиров (девушки в возрасте 20 и 22 лет) скончались на месте.