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    Пьяный водитель устроил ночную погоню с полицией на улицах Алматы

    Пьяный водитель устроил погоню с полицей на улицах Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Polisia.kz

    Кадры погони по ночным улицам опубликовала полиция мегаполиса.

    По данным полиции, 42-летний водитель Toyota проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

    — Водитель Toyota, проигнорировав законное требование сотрудников полиции об остановке, попытался скрыться. Для его задержания были задействованы несколько патрульных экипажей, — сообщили в департаменте полиции Алматы.

    Преследование продолжалось до пересечения проспекта Сейфуллина и улицы Богенбай батыра. Там полиция заблокировала автомобиль и водителя задержали.

    Судебно-наркологическая экспертиза установила, что 42-летний мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

    В отношении нарушителя составлены административные материалы. Ему предстоит ответить в суде за управление транспортным средством в состоянии опьянения и невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке.

    Ранее суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП на аль-Фараби в Алматы.

    Напомним, ДТП произошло в ночь на 21 марта на проспекте Аль-Фараби. По данным следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии 29-летний водитель Mercedes и двое пассажиров (девушки в возрасте 20 и 22 лет) скончались на месте.

    ДТП Полиция Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор