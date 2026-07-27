Водителя грузовика без прав задержали в Костанайской области

Полицейские в Костанайской области остановили грузовик с прицепом, которым управлял водитель без права управления, и привлекли к ответственности его работодателя, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— В Костанайской области сотрудники полиции в ходе патрулирования Федоровской трассы пресекли факт грубого нарушения ПДД. За рулем грузового автомобиля с прицепом находился водитель, не имеющий права управления транспортным средством. Полицейские незамедлительно отстранили нарушителя от управления. В отношении водителя возбуждено административное производство, — сообщает Polisia.kz.

Ответственности не избежал и работодатель. Установлено, что именно он допустил к рейсу человека, не имеющего водительского удостоверения, несмотря на то, что перевозка грузов требует строгого соблюдения требований безопасности. За допуск к управлению лица, не имеющего права управления транспортным средством, работодатель также привлечен к ответственности.

Полиция напоминает, что подобные нарушения создают реальную угрозу для всех участников дорожного движения. Управление грузовым автомобилем с прицепом требует не только профессиональных навыков, но и законного права находиться за рулем.

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